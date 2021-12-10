В Белом доме прокомментировали требования России к НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что формат взаимодействия между НАТО и Россией еще не определен. Об этом она заявила на брифинге, передает РИА Новости.

«Новой информации по формату у нас нет», — подчеркнула Псаки.

Помимо этого, она прокомментировала требования России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО и наступательные вооружения не размещались в странах на российских границах. Псаки отметила, что это тот же список требований, который Москва отстаивала и озвучивала на протяжении нескольких месяцев, если не лет.

Она также добавила, что это право России иметь свои взгляды и требования. «У нас есть свои. У нас есть и свои обеспокоенности относительно обстоятельств с безопасностью по всему миру, включая границу России и Украины», — в то же время заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. По его словам, отношения альянса с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Киевом, «а ни кем-либо другим». Столтенберг отметил, что Россия не может контролировать данный процесс.