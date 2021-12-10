В НАТО не захотели идти на компромисс с Россией по праву Киева вступить в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не намерена идти на компромиссы с Россией относительно права Украины и Грузии в будущем присоединиться к альянсу. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, отношения альянса с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Киевом, «а ни кем-либо другим». Столтенберг отметил, что Россия не может контролировать данный процесс.

В то же время генсек НАТО добавил, что альянс готов продолжать диалог с Москвой. «Мы готовы сесть с Россией за стол переговоров, но мы не готовы поступиться правом стран присоединяться к альянсу», — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг назвал условие для вступления Украины в альянс. По его словам, это произойдет, если все 30 стран-членов поддержат подобное решение, однако Россия не может вмешиваться в этот процесс.