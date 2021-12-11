В посольстве России в Лондоне обеспокоились ситуацией на Украине

Посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность ситуацией на Украине в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства.

«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву», — подчеркнули в дипмиссии.

Там также назвали возможную российскую агрессию против Украины фальшивым лозунгом, который слишком часто используют британские политики и медиа.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 станет шансом выступить единым фронтом против агрессивного поведения, в том числе против политики России в отношении Украины. В частности, Трасс рассмотрела сценарий возможного российского вторжения. «Это было бы чрезвычайно серьезной стратегической ошибкой и имело бы серьезные последствия для России. И в эти выходные мы с союзниками собираемся объяснить это», — заявила она.