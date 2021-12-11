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Глава МИД Украины заявил о разработке плана сдерживания России после слов Путина

Глава МИД Кулеба: Украина и Запад разрабатывают всеобъемлющий план по сдерживанию России
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Украины заявил, что Киев и страны Запада разрабатывают всеобъемлющий план сдерживания Москвы. Об этом он написал в своей статье для Foreign Affairs.

Кулеба отметил, что разработка ограничительных мер началась после того, как президент России Владимир Путин выдвинул «суровый ультиматум», потребовав от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса на восток. По его словам, «окружение» российского лидера якобы намекало, что в противном случае начнется вторжение на Украину. При этом Кулеба не стал уточнять, кто именно и когда говорил о подобном.

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Глава МИД Украины также выразил опасение, что в требованиях Путина западные страны могут увидеть заманчивые перспективы. Так, они смогут избавиться от проблем, связанных с нынешним кризисом, в обмен на фиксацию статус-кво. Он отметил, что Западу не следует предоставлять Москве никаких гарантий, и призвал ЕС и НАТО решительно ответить России.

Помимо этого, Кулеба рассказал, что, согласно всеобъемлющему плану сдерживания России, который сейчас разрабатывается Украиной и западными странами, Москве будут посланы четкие сигналы о будущем членстве Киева в НАТО и ЕС, а также разработаны «суровые санкции» на случай эскалации конфликта на границе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Он отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?» — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот «шлагбаум».

После официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про заявление украинского лидера. «Ползком?» — предложила Захарова свой вариант, как Киев может попытаться войти в состав альянса.

Марина Совина
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