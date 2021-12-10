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Зеленский рассказал о шлагбауме на пути Украины в НАТО

Президент Зеленский заявил, что у Украины не выходит обойти шлагбаум на пути в НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шлагбауме на пути страны в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Зеленский отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?», — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот шлагбаум.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает возможность проведения референдума по Донбассу. Помимо этого, украинский лидер допустил, что вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.

Марина Совина
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