Зеленский рассказал о шлагбауме на пути Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о шлагбауме на пути страны в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

Зеленский отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?», — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот шлагбаум.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает возможность проведения референдума по Донбассу. Помимо этого, украинский лидер допустил, что вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.

