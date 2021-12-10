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Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

Президент Украины Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу. Об этом сообщает телеканал Украина 24.

Также украинский лидер допустил, что вопросом всенародного голосования может быть прекращение войны.

Кроме того, Зеленский отметил, что не исключает создание отдельного формата прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Донбассу, пишет РИА Новости. По его словам, данное направление поддерживают США и европейские партнеры Украины.

Ранее Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил с ним возобновление «нормандского формата».

Ксения Назарова
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