Зеленский обсудил с Макроном урегулирование ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

Глава государства рассказал, что во время беседы они обсудили вопросы работы Трехсторонней контрактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, возобновление встреч в «нормандском формате», энергетическую безопасность и диверсификацию источников энергоносителей.

Зеленский также поблагодарил Макрона за положительную оценку «текущих реформ» на Украине.

Ранее президент Франции прокомментировал разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Он отметил, что их диалог показал необходимость переговоров с президентом России, и анонсировал онлайн-саммит с ним на следующей неделе.