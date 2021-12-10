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Захарова пошутила про слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Захарова о заявлении президента Зеленского про «шлагбаум» на пути Украины в НАТО: ползком?

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про заявление президента Украины Владимира Зеленского о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

«Ползком?» — предложила Захарова свой вариант, как Украина может попытаться войти в состав альянса.

Ранее Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Он отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?» — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот «шлагбаум».

Марина Совина
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