Захарова пошутила про слова Зеленского о «шлагбауме» на пути Украины в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про заявление президента Украины Владимира Зеленского о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Об этом она написала в своем Telegram-аккаунте.

«Ползком?» — предложила Захарова свой вариант, как Украина может попытаться войти в состав альянса.

Ранее Зеленский рассказал о «шлагбауме» на пути страны в НАТО. Он отметил, что Киев продолжает свой путь в альянс, однако есть определенные препятствия. «Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум?» — предложил глава Украины. Тем не менее, по его словам, у Украины не выходит обойти этот «шлагбаум».

