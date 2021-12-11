В Госдепе высказались о последствиях в случае «вторжения России на Украину»

Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи (G7) заявили об «абсолютном единстве» в своей обеспокоенности якобы наращиванием Россией вооруженных сил на украинской границе и в отношении последствий для Москвы в случае якобы возможного вторжения на Украину. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента высокого ранга по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, которая проходит в Ливерпуле.

По словам американского дипломата, позиции США и других стран-участниц в отношении плана введения санкций против России в случае ее вторжения на Украину все больше сближаются. Представитель Госдепа назвала прошедшие в Ливерпуле переговоры напряженными, отметив, что дипломатический путь для деэскалации напряженности все еще существует.

«Если они (Москва - прим. "Ленты.ру") решат не идти по этому [дипломатическому] пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — заявила она.

Кроме того, главы МИД G7 обсудили также Китай и иранскую ядерную программу. По словам американского представителя, страны Европы согласились, что добиться восстановления сделки с Ираном по ядерной программе все еще возможно, но времени все меньше.

Ранее посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность ситуацией на Украине в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс. Дипломаты подчеркнули, что у России «нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву».