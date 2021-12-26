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В США раскрыли способ заставить Москву отказаться от «вымогательских требований»

Американский дипломат Волкер: США следует незамедлительно ввести санкции против России

Фото: Anton Vaganov / Reuters

США и западным странам следует незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее отказаться от «вымогательских требований» и пойти на уступки. О таком способе воздействия на Москву бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер написал в статье для Центра анализа европейской политики.

По его словам, раньше Вашингтон и его союзники накладывали на Москву ограничения, когда она делала «что-то плохое», однако эта тенденция должна поменяться. Так, дипломат утверждает, что надо ввести санкции прямо сейчас и согласиться снять их только при условии, что Россия откажется от военной эскалации конфликта на Украине. Он также добавил, что это поможет предотвратить «агрессию» Москвы в отношении Киева.

Ранее сообщалось, что власти Германии усомнились в позиции США насчет того, что Россия якобы готовит возможное нападение на Украину. «Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину», — рассказали собеседники агентства. По их информации, Германия заинтересована в том, чтобы напряженность в регионе снизилась. Кроме того, немецкие власти нацелены на скорейшую реактивацию нормандского формата.

Марина Совина
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