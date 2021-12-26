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Германия усомнилась в позиции США насчет возможного нападения России на Украину

Reuters: Берлин сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину

Фото: Philipp Znidar / dpa / Global Look Press

Власти Германии усомнилась в позиции США насчет того, что Россия якобы готовит возможное нападение на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника в немецком правительстве.

«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину», — рассказали собеседники агентства. По их информации, Германия заинтересована в том, чтобы напряженность в регионе снизилась. Кроме того, немецкие власти нацелены на скорейшую реактивацию нормандского формата.

Как отметил один из источников, советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плетнер и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак уже договорились провести встречу в январе. На ней планируется обсудить пути деэскалации.

Ранее информацию о возможном нападении России на Украину и другие страны прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Россия никогда первой ни на кого не нападала», — заявил Песков. Он подчеркнул, что информация о возможном нападении России на Украину — пустое и безосновательное нагнетание напряженности, а российская сторона ни для кого не представляет угрозы.

Марина Совина
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