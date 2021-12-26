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Стало известно о встрече России и Германии по ситуации на Украине

Reuters: высокопоставленные чиновники России и Германии проведут личную встречу по Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Высокопоставленные правительственные чиновники России и Германии в следующем месяце проведут личную встречу по ситуации на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По данным издания, в рамках встречи представители двух стран предпримут попытку снизить политическую напряженность вокруг конфликта на Украине. Отмечается, что, согласно собеседникам агентства, в Берлине больше, чем в Вашингтоне, сомневаются в намерении Москвы предпринимать агрессивные действия в отношении Киева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном нападении России на Украину и другие страны. «Россия никогда первой ни на кого не нападала», — заявил Песков. Он подчеркнул, что информация о возможном нападении России на Украину — пустое и безосновательное нагнетание напряженности, а российская сторона ни для кого не представляет угрозы.

Марина Совина
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