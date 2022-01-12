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В США заявили об угрозе европейской стабильности из-за «Северного потока-2»

Замгоссекретаря США Шерман: «Северный поток-2» угрожает национальной безопасности Европы.

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Запуск российского проекта газопровода «Северный поток-2» угрожает национальной безопасности европейских государств. Об угрозе стратегической стабильности в Европе на брифинге заявила первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман, трансляция доступна на YouTube-канале Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества», — заявила она.

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Шерман также отметила, что американская сторона не может представить процесс ввода в трубопровода в эксплуатацию в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. «С нашей точки зрения, очень тяжело представить себе, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию, чтобы по нему шел газ, если Россия возобновит агрессивные действия в отношении Украины», — процитировала заместитель слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США работают с Германией и Евросоюзом, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Вашингтон хочет, чтобы немцы затормозили рассмотрение имплементации проекта. Правительство Германии «предприняло значительные шаги» к тому, чтобы отложить запуск проекта, подчеркнула она.

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Анжелика Бережная
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