Путин анонсировал заполнение второй нитки «Северного потока-2»

29 декабря должно завершиться заполнение газом второй нитки трубопровода «Северный поток-2», анонсировал президент России Владимир Путин. Его заявление приводит ТАСС.

«Сейчас, с учетом непростой ситуации у наших зарубежных партнеров, у России есть возможность наращивать экспорт газа», — добавил Путин, выступая на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона. Глава государства также выразил уверенность в том, что запуск проекта будет способствовать стабилизации цен в Европе. В последние месяц регион столкнулся с энергетическим кризисом на фоне рекордного подорожания газа.

23 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что вторая нитка «Северного потока-2» будет под рабочим давлением уже до конца года, и газопровод будет полностью готов к запуску. Первая нитка уже находится под рабочим давлением.

Вице-премьер России Александр Новак в свою очередь 29 декабря подчеркнул, что Москва уверена в том, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу.