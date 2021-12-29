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Новак рассказал об уверенности России в реализации «Северного потока-2»

Новак: Россия уверена в том, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак рассказал об уверенности Москвы в том, что сорвать реализацию «Северного потока-2» невозможно, и газ по нему будет поставляться в Европу. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам Новака, за последние годы он слышал много разных заявлений, в том числе о том, что газопровод никогда не будет достроен. Однако он подчеркнул, что «Северный поток-2» достроен, проведены обе нитки по дну Балтийского моря. Вице-премьер отметил, что было много противодействий, но «караван идет», и газ будет поставляться в Европу.

Новак также прокомментировал ситуацию с газом в Европе и назвал основные причины, из-за которых в регионе установились высокие цены на данный вид топлива. Он рассказал, что на газовый кризис в Европе повлияли несколько факторов, среди которых — целенаправленный отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, холодная зима прошлого года и риски повторения холодов этой зимой.

Марина Совина
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