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Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер Новак: для увеличения объемов поставок газа в ЕС нужны долгосрочные контракты
Александр Новак

Александр Новак . Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с газом в Европе и назвал основные причины, из-за которых в регионе установились высокие цены на данный вид топлива. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Причины газового кризиса

Новак отметил, что на газовый кризис в Европе повлияли несколько факторов, среди которых — целенаправленный отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, холодная зима прошлого года и риски повторения холодов этой зимой. Новак пояснил, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время и не позволяет спрогнозировать среднесрочную и долгосрочную перспективу на рынке. В результате летом 2021 года европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, поскольку газ ушел на экономически более благоприятные рынки.

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Вице-премьер также добавил, что Европа стала меньше добывать собственного газа, отказываясь тем самым от долгосрочных инвестиций в отрасль. Кроме того, банкам даются рекомендации не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа. Из-за того, что разработка новых месторождений не ведется, в будущем следует ожидать еще большего дефицита газа, пояснил он.

Поставки могут быть увеличены

В интервью Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Европу. Он подчеркнул, что у страны есть ресурсная база, которая позволит удовлетворить спрос стран Европы в любом объеме.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что для этого необходимы долгосрочные контракты. Это объясняется тем, что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде.

Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса.

Александр Новаквице-премьер России

Сертификация «Северного потока-2»

Кроме того, в интервью вице-премьер назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.

По его словам, Москва также надеется, что Европа не будет выдвигать новых требований для запуска проекта. Однако от этого никто не застрахован, добавил Новак.

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Падения цен не предвидится

В интервью Новак затруднился ответить, когда цены на газ в Европе станут ниже, так как для этого предложение должно быть достаточным. Он отметил, что должны быть созданы запасы в подземных хранилищах, необходимые для того, чтобы «надежно проходить зимний период». По его прогнозу, в этом году мировой спрос на нефть вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, а в следующем — увеличится еще на примерно 4 миллиона.

Ранее Новак заявил, что стоимость газа в Европе в 2022 году останется на высоких уровнях. При этом он подчеркнул, что Россия всегда придерживалась позиции, что долгосрочные контракты на газ являются наиболее разумным решением.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», что европейские покупатели сами не делают заявок. В результате стоимость топлива в регионе в конце декабря установила очередной исторический максимум.

2187долларов
за тысячу кубометров — исторический максимум цен на газ в Европе
Ксения Назарова
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