Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с газом в Европе и назвал основные причины, из-за которых в регионе установились высокие цены на данный вид топлива. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Причины газового кризиса

Новак отметил, что на газовый кризис в Европе повлияли несколько факторов, среди которых — целенаправленный отказ Еврокомиссии от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, холодная зима прошлого года и риски повторения холодов этой зимой. Новак пояснил, что спот предполагает удовлетворение заявок в ближайшее время и не позволяет спрогнозировать среднесрочную и долгосрочную перспективу на рынке. В результате летом 2021 года европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, поскольку газ ушел на экономически более благоприятные рынки.

Вице-премьер также добавил, что Европа стала меньше добывать собственного газа, отказываясь тем самым от долгосрочных инвестиций в отрасль. Кроме того, банкам даются рекомендации не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа. Из-за того, что разработка новых месторождений не ведется, в будущем следует ожидать еще большего дефицита газа, пояснил он.

Поставки могут быть увеличены

В интервью Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Европу. Он подчеркнул, что у страны есть ресурсная база, которая позволит удовлетворить спрос стран Европы в любом объеме.

В то же время вице-премьер подчеркнул, что для этого необходимы долгосрочные контракты. Это объясняется тем, что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде.

Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса. Александр Новак вице-премьер России

Сертификация «Северного потока-2»

Кроме того, в интервью вице-премьер назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года. В то же время он отметил, что при желании европейских коллег поставки могут начаться и раньше середины года.

По его словам, Москва также надеется, что Европа не будет выдвигать новых требований для запуска проекта. Однако от этого никто не застрахован, добавил Новак.

Падения цен не предвидится

В интервью Новак затруднился ответить, когда цены на газ в Европе станут ниже, так как для этого предложение должно быть достаточным. Он отметил, что должны быть созданы запасы в подземных хранилищах, необходимые для того, чтобы «надежно проходить зимний период». По его прогнозу, в этом году мировой спрос на нефть вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, а в следующем — увеличится еще на примерно 4 миллиона.

Ранее Новак заявил, что стоимость газа в Европе в 2022 году останется на высоких уровнях. При этом он подчеркнул, что Россия всегда придерживалась позиции, что долгосрочные контракты на газ являются наиболее разумным решением.

Запасы газа в Европе оскудели после того, как российский поставщик перестал бронировать дополнительные мощности транзита газа по газопроводу «Ямал—Европа» в Германию с 21 декабря. По словам «Газпрома», что европейские покупатели сами не делают заявок. В результате стоимость топлива в регионе в конце декабря установила очередной исторический максимум.