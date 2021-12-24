Правительство предсказало высокие цены на газ в Европе в 2022 году

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что цена на газ в Европе останется высокой в 2022 году, передает ТАСС. Стоимость топлива в регионе в конце декабря установила очередной исторический максимум, поднявшись до 2187 долларов.

«Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — предсказал зампред правительства. В последние дни цены на топливо в Европе растут особенно быстро, так как «Газпром» заморозил поставки по газопроводу «Ямал — Европа». Компания не бронирует мощности уже 4 дня подряд.

Новак добавил, что Россия всегда придерживалась позиции, что долгосрочные контракты на газ являются наиболее разумным решением. «Когда импорт в Европе составляет порядка 250-300 миллиардов кубометров газа, то необходимо понимать, откуда он будет, и рассчитывать, на мой взгляд, в первую очередь на долгосрочный контракт», — пояснил вице-премьер. Многие покупатели из Европы уже исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах. Из-за этого им приходится платить за дополнительные объемы по рекордным рыночным ценам.

На фоне действий «Газпрома» Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Уровень запасов опустился до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

При этом ЕС планирует отказаться от длинных контрактов на транзит природного газа с 2049 года. Такое предложение подготовил исполнительный орган блока, Еврокомиссия. Речь идет о соглашениях сроком на десять и более лет, на подписании которых настаивает российский «Газпром». Кроме того, с потенциальным дефицитом топлива в будущем в ЕС намерены бороться путем совместных добровольных закупок и формирования стратегических резервов.