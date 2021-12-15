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Европа подготовила запрет на долгосрочные газовые контракты

Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов с 2049 года

Фото: Игорь Кузнецов / Nord Stream 2

Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз организации сообщает РИА Новости.

Речь в подготовленном предложении идет о соглашениях сроком на десять и более лет, на подписании которых настаивает российский «Газпром». Краткосрочные соглашения под запрет не попадут.

В качестве еще одного способа борьбы с повторением газового кризиса в ЕК назвали механизм совместных добровольных закупок природного газа для хранилищ. В этом случае регион может сформировать свои стратегические резервы. При этом хранилища газа будут под постоянным контролем, в случае необходимости регулятор ввести обязательства по минимальному объему.

Предложение Еврокомиссии должны утвердить страны ЕС. В ближайшее время предполагается его обсуждение.

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Платон Щукин
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