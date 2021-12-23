Bloomberg раскрыл причины сокращения поставок российского газа в Европу

Снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за сокращения количества запросов клиентов на топливо, такие причины раскрыло издание Bloomberg.

Обычно «Газпром» и его клиенты определяют минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Механизм дает возможность получать газ по гораздо более низким ценам, чем на биржах.

По словам источников, некоторые покупатели исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах. В результате они вынуждены оплачивать дополнительные объемы по рекордным рыночным ценам, не многие хотят это делать. При этом европейские компании подтверждают, что «Газпром» выполнил свои обязательства о поставках.

На этой неделе цены на газ в Европе выросли примерно на 20 процентов, поскольку сокращение поставок из России усилило опасения по поводу обострения зимнего энергетического кризиса.

Отбор газа из европейских хранилищ 21 декабря оказался максимальным с начала отопительного сезона. В тот же день стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На следующий день, 22 декабря, на максимуме она поднималась до 2190 долларов.

Такая динамика наблюдается на фоне прекращения поставок российского газа по газопроводу «Ямал — Европа». «Газпром» начал сокращать транзит еще 17 декабря.