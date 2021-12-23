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Bloomberg раскрыл причины сокращения поставок российского газа в Европу

Bloomberg: в ЕС не захотели оплачивать дополнительные объемы газа по рекордным ценам

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Снижение поставок российского газа в Европу произошло из-за сокращения количества запросов клиентов на топливо, такие причины раскрыло издание Bloomberg.

Обычно «Газпром» и его клиенты определяют минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Механизм дает возможность получать газ по гораздо более низким ценам, чем на биржах.

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По словам источников, некоторые покупатели исчерпали свои лимиты на поставки по ценам, заложенным в долгосрочных контрактах. В результате они вынуждены оплачивать дополнительные объемы по рекордным рыночным ценам, не многие хотят это делать. При этом европейские компании подтверждают, что «Газпром» выполнил свои обязательства о поставках.

На этой неделе цены на газ в Европе выросли примерно на 20 процентов, поскольку сокращение поставок из России усилило опасения по поводу обострения зимнего энергетического кризиса.

Отбор газа из европейских хранилищ 21 декабря оказался максимальным с начала отопительного сезона. В тот же день стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На следующий день, 22 декабря, на максимуме она поднималась до 2190 долларов.

Такая динамика наблюдается на фоне прекращения поставок российского газа по газопроводу «Ямал — Европа». «Газпром» начал сокращать транзит еще 17 декабря.

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Мария Строителева
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