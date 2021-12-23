Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ

Во вторник, 21 декабря, отбор газа из европейских хранилищ стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщает «Интерфакс».

Одновременно установлен новый рекорд за всю историю наблюдений (с 2011 года) по подъему газа для этого дня. В общей сложности наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.

В тот же день стоимость газа в Европе впервые в истории превысила 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На следующий день, 22 декабря, на максимуме она поднималась до 2190 долларов.

Такая динамика наблюдается на фоне прекращения поставок российского газа по газопроводу Ямал — Европа. Газпром начал сокращать транзит еще 17 декабря. В выходные и понедельник поставки опустились до символических значений, после чего остановились полностью.

На этом фоне идущие в Азию газовозы в середине рейса начали экстренно менять курс на Европу. Такой рост цен сделал поставки европейским потребителям заметно более выгодными. Поставками в регион впервые с 2009 года заинтересовалась Австралия.