Европа потратила больше 40 процентов газа из подземных хранилищ

Европейские государства использовали более 40 процентов газа из своих подземных хранилищ, заявила российская компания «Газпром» в Twitter-аккаунте.

Как отметили в компании, Европа отбирает рекордные объемы голубого топлива из своих хранилищ. По состоянию на 22 декабря, страны уже израсходовали более 40 процентов объема закаченного в 2021 году газа. «По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41 процента газа», — говорится в сообщении.

По состоянию на 4 декабря, из подземных хранилищ Европы было отобрано 23,4 процента газа. Компания «Газпром» сообщала, что Европа потратила около четверти газа, закачанного в этом году.

В октябре стало известно, что Европа распечатала свои подземные хранилища. Забор топлива начался, когда хранилища были заполнены лишь на 78 процентов, что стало худшим показателем за последние пять лет.