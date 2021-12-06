Европа потратила четверть закачанного газа

Европа потратила около четверти газа, закачанного в этом году, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 4 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано 23,4 процента газа.

Ранее GIE сообщала, что Европа распечатала свои подземные хранилища газа 13 октября. Забор топлива начался, когда хранилища были заполнены лишь на 78 процентов, что стало худшим показателем за последние пять лет.

В середине ноября «Газпром» отчитался о рекордном уровне поставок в Германию и Италию. В российской компании заявили, что за десять месяцев 2021 года эти государства получили больше газа, чем за весь 2020 год. Также вырос объем транзита в некоторые страны дальнего зарубежья — Турцию, Румынию, Сербию, Словению, Польшу и другие.

В середине ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и оставить Европу без газа, если Польша закроет границу с республикой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск не согласовывал свое заявление с Москвой. По словам представителя Кремля, Россия является страной, выполняющей свои газовые договоренности с Европой.