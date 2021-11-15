«Газпром» отчитался о рекордных поставках газа в Германию

«Газпром» с начала 2021 года поставил в Германию больше газа, чем за весь 2020 год

«Газпром» за десять месяцев 2021 года поставил в Германию и Италию больше газа, чем за весь 2020 год. О рекордном уровне поставок компания отчиталась в своем Telegram-канале.

С 1 января по 15 ноября 2021 компания нарастила поставки в Германию на 19,6 процента, а в Италию — на 18,3 процента по сравнению с объемами поставок за 2020 год. Также вырос транзит газа и в другие страны дальнего зарубежья. Объемы поставок в Турцию увеличились почти в два раза (на 98,1 процента), в Румынию — почти в 3,5 раза (на 247,1 процента), в Сербию — на 92,9 процента, в Словению — на 58,3 процента, в Болгарию — на 48,2 процента, в Польшу — на 7,3 процента.

Также вырос транзит газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». С начала ноября он ежедневно превышает суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30 процентов. 7 ноября объемы транзита достигли нового максимума и превысили 35,4 процента суточных обязательств «Газпрома».

Со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe «Газпром» сообщил, что на 13 ноября заполненность европейских подземных хранилищ составила 74 процента. Объем активного газа в них — на 19,5 миллиарда кубометров меньше показателя 2020 года. В компании отметили, что с 1 по 5 ноября было зафиксировано пять суточных рекордов отбора газа из хранилищ. В «Газпроме» заявили, что компания продолжает закачку газа в пять европейских хранилищ.

Ранее в ноябре «Газпром» уже сообщал о рекордных поставках газа в Германию. В компании отмечали, что с начала 2021 года по 11 ноября «Газпром» поставил в Германию 45,7 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 миллиарда (20,6 процента) больше, чем за тот же период 2020 года.