«Газпром» отказался увеличить поставки газа через Украину

«Газпром» не воспользовался предложением Украины увеличить транзит на 15 млн кубометров

Аукцион по бронированию дополнительных транзитных мощностей через Украину закончился безрезультатно. «Газпром» не воспользовался предложением увеличить поставки газа по этому маршруту в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ RBP и GSA Platform.

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины предлагал 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и 5,2 миллиона через станцию «Сохрановка». Таким образом, максимальный суточный объем прокачки в декабре останется на уровне 109,5 миллиона кубометров, предусмотренном контрактом.

Одновременно «Газпром» отказался бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа», который идет через Белоруссию и Польшу в Германию.

Таким же образом завершились аукционы на октябрь и ноябрь. Участники рынка могли ожидать изменения тактики российской компании в связи с объявлением о завершении закачки газа в российские подземные хранилища (ПХГ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» не собирается отказываться от транзита газа через Польшу даже в случае запуска газопровода «Северный поток-2».

В конце прошлой недели глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа через украинскую ГТС по итогам года окажутся выше плана.