«Газпром» увеличил поставки газа в Германию

С начала года по 11 ноября 2021 года «Газпром» поставил в Германию 45,7 миллиарда кубометров газа, что на 7,8 миллиарда (20,6 процента) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в Telegram-канале российской компании.

Сообщение было посвящено встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера с председателем правления немецкой газовой компании VNG AG Ульфом Хайтмюллером. Руководители рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Стороны договорились проработать возможность продления контракта на поставку газа на долгосрочной основе и увеличения контрактного объема. Также они отметили важность использования природного газа для достижения климатических целей Европы, в том числе при производстве водорода.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между «Газпромом» и VNG подписано в 2013 году и действует до 2029 года. Компании реализуют совместный проект подземного хранения газа (ПХГ) «Катарина» на паритетных началах. К моменту выхода ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его состав войдут 12 каверн, активный объем хранилища достигнет 650 миллионов кубометров газа, суточный отбор мощности составит 26 миллионов кубометров в сутки.

12 ноября сообщалось, что крупнейшие подземные газовые хранилища (ПГХ) «Газпрома» в Европе — немецкая Rehden и Jemgum и австрийская Haidach — начали пустеть, так и не перейдя в режим интенсивной закачки. Запасы находятся на критически низком уровне, несмотря на поручение президента России Владимира Путина начать пополнять европейские хранилища после того, как будут заполнены российские.

