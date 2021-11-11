Поставки российского газа в Европу рухнули на треть

Поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» рухнули более чем на 33 процента по сравнению с предыдущим днем, пишет РИА Новости со ссылкой на данные немецкого оператора Gascade.

Прокачка с 8:00 до 9:00 утра по московскому времени составляла 695 тысяч кубометров, что на треть меньше, чем в последние часы газовых суток (заканчиваются в 8:00), когда она колебалась в диапазона миллиона кубов. Максимум накануне достиг 1,47 миллиона кубометров в час. В отличие от европейского направления, поставки «Газпрома» через Украину держатся на максимальных объемах (109 миллионов кубов).

«Ямал-Европа» — один из основных маршрутов поставок российского топлива в Европу. Стоимость газа начала снижаться 9 ноября, после того, как «Газпром» увеличил транзит сырья в Германию. Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. План закачки российского газа в европейские хранилища утвержден и начал исполняться.