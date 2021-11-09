Цены на газ в Европе упали на фоне решения «Газпрома»

Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов на фоне увеличения поставок из России

Цены на газ в Европе упали на 4,5 процента на фоне решения «Газпрома» увеличить поставки из России. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газа опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости цена несколько восстановилась и достигла 914 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа снизилась после того, как 9 ноября транзит в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» вырос в 2,5 раза по сравнению с вечером 8 ноября, до более чем 850 тысяч кубометров в час.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать заполнение европейских хранилищ после заполнения российских. Глава компании Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» сможет поставлять дополнительные объемы газа в Европу 8 ноября. Но 8 ноября прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» остановилась.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 ноября заявил, что Кремль не видит признаков нарушения поручения Путина со стороны «Газпрома». Он подчеркнул, что за разъяснениями стоит обращаться непосредственно к самой компании. Из-за опасений, что Россия не сможет обеспечить дополнительные поставки, цены на газ в Европе 8 ноября выросли почти на 10 процентов.