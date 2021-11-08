В Кремле ответили на вопрос о невыполнении «Газпромом» просьбы Путина

В Кремле не считают, что «Газпром» не выполнил просьбу президента России Владимира Путина об увеличении поставок газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

Представитель Кремля предложил адресовать вопрос в компанию. «Безусловно, было поручение президента, здесь вы слышали слова главы холдинга, но что касается такого ежедневного менеджмента, то нужно к ним обращаться, к "Газпрому"» — отметил Песков.

В сентябре цены на газ в Европе начали резко расти. 6 октября стоимость тысячи кубометров топлива приблизилась к двум тысячам долларов, установив исторический максимум. В тот же день Владимир Путин по итогам совещания по энергетике поручил увеличить поставки газа для стабилизации цен на европейских рынках. После слов президента газовые фьючерсы начали дешеветь. На момент написания заметки тысяча кубометров газа стоила 940 долларов.

27 октября Путин поручил «Газпрому» повысить объемы в европейских газохранилищах после пополнения российских резервов. Глава компании Алексей Миллер заявил, что закачка газа в российские подземные хранилища завершится к 8 ноября. При этом данные электронной платформы «Газпрома» свидетельствуют, что с 8 по 12 ноября компания не планирует проводить торговые сессии, на которых европейские потребители могли бы приобрести газ.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Москва увеличит поставки газа в Европу только при условии запуска «Северного потока-2». В конце месяца Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство заключение по сертификации трубопровода, в котором сообщило об отсутствии в нем угроз для газоснабжения Германии и Евросоюза.