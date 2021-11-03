В «Газпроме» нашли недостаток в рекордных ценах на газ в Европе

«Газпром» не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, пишет РИА Новости. Недостатком ситуации является то, что высокая стоимость, как подчеркнула Бурмистрова, ведет к деградации спроса.

Она также отметила, что собственная добыча в Европе упала с начала года на 10 миллиардов кубометров, при этом в регион резко сократились поставки сжиженного природного газа (СПГ). Российская же компания увеличила экспорт европейским потребителям. Поэтому заявления о том, что к удорожанию газа в Европе ведут действия «Газпрома», в компании находят странными.

Осенью 2021 года Европа столкнулась с энергетическим кризисом, связанным с серьезным ростом цен на газ. 3 ноября стоимость декабрьских фьючерсов к закрытию торгов составляла примерно 970 долларов за тысячу кубометров. В начале октября цены приближались к 2000 долларов, но затем начали снижаться.

Некоторые европейские политики обвиняли «Газпром» в причастности к росту цен, однако в Еврокомиссии подчеркивали, что компания выполняет свои обязательства.

