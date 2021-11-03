В Польше рассказали о доказательствах ненужности «Северного потока-2» России

Россия не испытывает нужды в газопроводе «Северный поток-2» — это доказывает сокращение транзита «Газпрома» в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик. Выдержки из статьи приводит РИА Новости.

Прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа 30 октября упала практически до нуля, а с ноября «Газпром» сократил транзит через Украину, рассказывается в статье. При этом потребности европейских стран в российском газе растут, отметил журналист. «Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости», — написал Кублик.

Аналитики Bloomberg ранее обвинили Россию в нежелании спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Кроме того, Москву критикуют, утверждая, что она хочет использовать энергетический кризис в Европе, чтобы надавить на Брюссель и добиться ускорения сертификации газопровода «Северный поток-2».

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование газопровода «Северный поток-2» грозит затянуться до начала мая 2022 года из-за оформления документов. С другой стороны, отмечает агентство, бюрократическую волокиту могут ускорить на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Цены на газ в Европе осенью резко выросли, в начале октября они приближались к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились и к 3 ноября находятся на уровне ниже 1000 долларов.