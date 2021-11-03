Запуск «Северного потока-2» оказался под угрозой затянуться до мая

Процесс получения разрешения со стороны Германии на использование газопровода «Северного потока-2» может растянуться вплоть до начала мая 2022 года. Как сообщает Bloomberg, запустить его могут только после того, как немецкая сторона передаст все необходимые документы.

Дело в том, что федеральное сетевое агентство ФРГ должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, затем оно будет передано на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, однако теоретически процесс оказывается под угрозой растянуться еще на два месяца, до 8 мая. И только после этого немецкий регулятор сможет выдать газопроводу лицензию. При этом поставки по «Северному потоку-2» могут начаться уже на следующий день после получения документа.

С другой стороны, отмечает агентство, бюрократическую волокиту могут ускорить на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала проект и того же скорее всего будет придерживаться ее потенциальный приемник Олаф Шольц, предполагает Bloomberg.

Ранее в ноябре премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». По его словам, властям Германии необходимы «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет ФРГ обеспечить поставки топлива. Зедер отметил, что одной из таких мер должна стать работа газопровода. Министерство экономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (BNetzA) положительное заключение по сертификации газопровода. В ведомстве посчитали, что тот не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза.