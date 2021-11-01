Дания отказалась поддержать «Северный поток-2» во время энергокризиса

Дания отказывается поддерживать проект российского газопровода «Северный поток-2», несмотря на текущий энергокризис. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет ТАСС.

«Датское правительство по-прежнему выступает против "Северного потока -2". Ситуация на энергетических рынках в этом плане не изменила нашу позицию. Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — приводит агентство слова главы датского правительства.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко высказал мнение, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной. В этой связи он указал, что с началом запуска газопровода Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к российскому вторжению.

В сентябре сообщалось, что Фредериксен будет допрошена следствием по делу о массовом забое зараженных коронавирусом норок. Она — в числе свидетелей, показания которых заслушают в связи с уничтожением сотен тысяч животных.