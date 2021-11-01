Украина предупредила о войне с Россией из-за «Северного потока-2»

Запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью Financial Times.

Витренко заявил, что с началом работы «Северного потока-2» Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «российскому вторжению».

1 ноября гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. По его подсчетам, «Газпром» недопоставит в Евросоюз по украинскому маршруту около пяти миллиардов кубометров до конца мая 2022 года.

10 сентября завершилось строительство «Северного потока-2». Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Перед вводом в эксплуатацию объект должны сертифицировать в Германии и Евросоюзе (ЕС). 26 октября Минэкономики ФРГ сообщило Федеральному сетевому агентству (регулирующий орган), что не увидело в «Северном потоке-2» угрозы для газоснабжения Германии и Евросоюза.