В ФРГ оценили риск войны между Россией и Украиной из-за «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» (СП-2) исключит вероятность шантажа со стороны Киева, и у Москвы не будет причин защищаться, отстаивая какие-то свои интересы. Так недавнее заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о риске войны между Россией и Украиной прокомментировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, его слова приводят «Известия».

Оценивая слова Витренко, депутат отметил, что несмотря на тот факт, что Европе нужен газопровод, всех энергетических потребностей европейцев он не покроет, поэтому Киеву нет смысла переживать на этот счет. «СП-2 не станет причиной снижения прокачки по их трубе, а приведет к прагматическим добрососедским отношениям с Россией», — заявил Гердт.

Он также предположил, что чем раньше газопровод будет запущен, тем быстрее в отношениях стран наступит разрядка, поскольку им придется наладить диалог.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко высказал мнение, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной. В этой связи он указал, что с началом запуска газопровода Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «российскому вторжению».

На слова Витренко отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Назвав заявление главы «Нафтогаза» безответственным, он подчеркнул, что связывать запуск «Северного потока-2» с прекращением транзита газа через Украину нелогично.