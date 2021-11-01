В России ответили на заявление о росте риска войны между Киевом и Москвой

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал безответственным заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко об увеличении шансов полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Об этом политик сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Витренко подчеркнул, что с началом работы новой ветки газопровода Россия «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «вторжению». «[Президент России Владимир] Путин хочет повернуть время вспять, вернуться на десятилетия назад, чтобы вновь иметь возможность договариваться с политиками разных стран на особых условиях», — сказал он.
Глава «Нафтогаза» допустил вариант, при котором российский лидер начнет шантажировать европейских покупателей и попытается обменять увеличение объемов поставок по газопроводу на долгосрочные контракты. Витренко также связал одобрение европейскими властями «Северного потока-2» с их нежеланием поддержать прозападные устремления Украины. Германия не признает «Северный поток-2» ошибкой, поскольку заинтересована в нем, сказал он.
Последнее решение украинской власти
Джабаров отметил, что связывать запуск «Северного потока-2» с прекращением транзита газа через Украину не логично. Он подчеркнул, что Россия неукоснительно выполняет все обязательства по договорам, заключенным на поставки топлива в Европу.
«Абсолютно безответственное заявление, — высказался Джабаров по поводу слов Витренко о возможности полномасштабной войны между Москвой и Киевом. — Никакого отношения "Северный поток-2" к Украине не имеет. Ни каким образом не увеличивает шанс войны. Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти».
1 ноября гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. По его подсчетам, «Газпром» недопоставит в Евросоюз по украинскому маршруту около пяти миллиардов кубометров до конца мая 2022 года.
10 сентября завершилось строительство «Северного потока-2». Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Перед вводом в эксплуатацию объект должны сертифицировать в Германии и Евросоюзе (ЕС). 26 октября Минэкономики ФРГ сообщило Федеральному сетевому агентству (регулирующий орган), что не увидело в «Северном потоке-2» угрозы для газоснабжения Германии и Евросоюза.