В России ответили на заявление о росте риска войны между Киевом и Москвой

Сенатор Джабаров: если Украина нападет на Россию, это станет ее последним решением

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал безответственным заявление главы «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко об увеличении шансов полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Об этом политик сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Москвой и Киевом. Витренко подчеркнул, что с началом работы новой ветки газопровода Россия «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «вторжению». «[Президент России Владимир] Путин хочет повернуть время вспять, вернуться на десятилетия назад, чтобы вновь иметь возможность договариваться с политиками разных стран на особых условиях», — сказал он.

Глава «Нафтогаза» допустил вариант, при котором российский лидер начнет шантажировать европейских покупателей и попытается обменять увеличение объемов поставок по газопроводу на долгосрочные контракты. Витренко также связал одобрение европейскими властями «Северного потока-2» с их нежеланием поддержать прозападные устремления Украины. Германия не признает «Северный поток-2» ошибкой, поскольку заинтересована в нем, сказал он.

Последнее решение украинской власти

Джабаров отметил, что связывать запуск «Северного потока-2» с прекращением транзита газа через Украину не логично. Он подчеркнул, что Россия неукоснительно выполняет все обязательства по договорам, заключенным на поставки топлива в Европу.

«Абсолютно безответственное заявление, — высказался Джабаров по поводу слов Витренко о возможности полномасштабной войны между Москвой и Киевом. — Никакого отношения "Северный поток-2" к Украине не имеет. Ни каким образом не увеличивает шанс войны. Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти».

1 ноября гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. По его подсчетам, «Газпром» недопоставит в Евросоюз по украинскому маршруту около пяти миллиардов кубометров до конца мая 2022 года.

10 сентября завершилось строительство «Северного потока-2». Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Перед вводом в эксплуатацию объект должны сертифицировать в Германии и Евросоюзе (ЕС). 26 октября Минэкономики ФРГ сообщило Федеральному сетевому агентству (регулирующий орган), что не увидело в «Северном потоке-2» угрозы для газоснабжения Германии и Евросоюза.