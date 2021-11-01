В российских газопроводах нашли «мрачный секрет»

Европа нуждается в импорте газа, чтобы избежать абсолютного энергетического коллапса, однако необходимая для поставок инфраструктура скрывает «мрачный секрет», пишет Bloomberg.

Агентство указывает, что функционирование трубопроводов связано с риском утечек метана, подобных той, что в начале июня допустил российский гигант «Газпром». Метан гораздо опаснее с точки зрения изменения климата, чем углекислый газ, и лишь один июньский инцидент привел к выбросам, сопоставимым с выбросами от сжигания 350 тысяч баррелей нефти. Еще одна утечка произошла 5 октября, и ее последствия можно сопоставить с выбросами от 8000 автомобилей.

Россия предпринимает шаги для того, чтобы ограничить утечки, и указывает, что новый газопровод «Северный поток-2» будет «чище» с точки зрения экологии. Однако для противостояния серьезным проблемам потребуется также обновить инфраструктуру там, где новые инвестиции могут представляться менее выгодными, — в частности, на маршруте через Украину. При этом «Газпром» управляет самой большой в мире сетью газопроводов, протяженности которых хватило бы, чтобы четыре раза опоясать Землю.

Европа заявляет о серьезных экологических амбициях и намеревается стать первым регионом, достигшим «климатической нейтральности», что потребует полной трансформации экономики. Планы реформ затрагивают все аспекты повседневной жизни, однако трубопроводов «Газпрома» климатические меры Евросоюза коснуться не могут. Вопрос со связанными с импортом газа выбросами разрешить будет непросто. Законодатели в Брюсселе уже планируют ввести сборы на экологически «грязную» продукцию, такую как сталь и цемент, однако метан подобные меры вряд ли затронут, утверждает чиновник Евросоюза, пожелавший сохранить анонимность.

Зависимость же Европы от российского газа, которая сохраняется десятилетиями, в последние месяцы становится лишь более очевидной. Из-за дефицита топлива растут цены на электричество, а компании вынуждены останавливать производство. Европа загнала себя в угол самостоятельно, потому что не инвестировала достаточных средств в альтернативную энергетику, полагает исследователь из Оксфордского Института энергетических исследований Джонатан Стерн.

Утечку, произошедшую при ремонте трубопроводов «Газпрома» 4 июня, удалось идентифицировать благодаря анализу данных со спутника, предоставленному компанией Kayrros SAS. «Газпром» признал инцидент и сообщил, что речь идет об объеме 2,7 миллиона кубических метров метана. С точки зрения влияния на глобальное потепление это можно считать эквивалентом объема выбросов, которые производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год, свидетельствуют данные Фонда защиты окружающей среды. Компания тогда объяснила, что сумела сократить потенциальные выбросы на 22 процента, но из-за срочности задачи не смогла использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки. В октябре Kayrros SAS вновь зафиксировала шлейф метана рядом с газопроводом «Газпрома». В компании подтвердили, что 5 октября во время работ сбросили часть газа.