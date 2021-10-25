Выброс метана в российском регионе увидели из космоса

Геоаналитическая компания Kayrros SAS зафиксировала шлейф метана рядом с газопроводом «Газпрома». Выброс вредного вещества можно было увидеть из космоса, сообщает Bloomberg.

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По данным компании, мощный выброс в российском регионе произошел в начале октября и составил 164 тонны метана в час. Облако заметили при анализе спутниковых данных около компрессорной станции. Появление шлейфа совпало с ремонтными работами на газопроводе.

В «Газпроме» подтвердили, что 5 октября во время работ сбросили часть газа. Согласно подсчетам Kayrros SAS, подобный объем выбросов может оказать такое же воздействии на окружающую среду как ежегодные выбросы от около восьми тысяч автомобилей в Великобритании.

В июне 2021 года «Газпром» взял ответственность за одну из самых серьезных утечек метана на тот момент. Инцидент произошел при ремонте трубопроводов 4 июня, показатель достиг 2,7 миллиона кубических метров. Влияние подобной утечки на глобальное потепление сравнили с объемом выбросов от 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год.