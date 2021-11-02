В Германии призвали ускорить ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, властям Германии необходим «ценовой тормоз» и газовая стратегия, которая поможет ФРГ обеспечить поставки топлива. Зедер отметил, что одной из таких мер должен стать скорейший ввод в эксплуатацию газопровода. Это решение должно помочь остановить рост цен на газ, подчеркнул премьер Баварии.

Ранее Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство заключение по сертификации «Северного потока-2». В ведомстве посчитали, что трубопровод не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и ЕС.