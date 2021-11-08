Россию заподозрили в срыве обещаний по газу

Цены на газ в Европе выросли из-за подозрений, что Россия не обеспечит увеличения поставок, обещанных президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость газа в Европе выросла на 9,7 процента, так как объемы поставок из России остались значительно ниже нормы. На момент написания новости газ торгуется по цене 935 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE. 8 ноября по ключевому российскому газопроводу «Ямал-Европа», который используется для поставок в Польшу и Германию, остановилась прокачка топлива.

Ранее в октябре Путин поручил «Газпрому» начать работы по заполнению европейских хранилищ после того, как будут заполнены российские. Глава компании Алексей Миллер пообещал, что «Газпром» начнет дополнительные поставки газа 8 ноября. Но «Газпром» не забронировал дополнительные мощности на аукционах для поставок в Европу. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит в действиях «Газпрома» признаков срыва обещаний по поставкам.

«Это вызывает разочарование, поскольку газовый рынок нуждается в дополнительных поставках, — заявил старший трейдер голландской энергетической компании PZEM Ник ван Кутерен. — Если Россия не увеличит поставки, мы можем увидеть дальнейшее повышение цен».

Однако некоторые трейдеры считают, что «Газпром» все же начнет поставлять больше газа в Европу в ближайшие пару дней. «Возможно, им понадобится день, чтобы направить потоки на экспорт, и нам следует дождаться признаков того, что может произойти во вторник, прежде чем полностью потерять веру», — заявил аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп. При этом он подчеркнул, что экспортные возможности «Газпрома» останутся ограниченными до выкупа дополнительных мощностей в Польше или Украине. Аналитик не исключил, что поставки из России могут остаться на низком уровне до начала работы «Северного потока-2».

Министерство экономики Германии уже вынесло свой вердикт касательно «Северного потока-2» — в ведомстве сообщили, что газопровод не угрожает энергобезопасности Европы. Теперь решение должно принять Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ), которое будет анализировать соответствие «Северного потока-2» правовым нормам Евросоюза. Противники одобрения газопровода отмечают, что оператор не является независимым от поставщика газа, как того требует Газовая директива ЕС. Регулятор должен вынести решение до 8 января 2022 года, после чего оно будет направлено на рассмотрение Еврокомиссии.