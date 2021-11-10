Цены на газ в Европе упали после решения России

Цены на газ в Европе опустились до 774,87 доллара за тысячу кубометров после того, как Россия решила увеличить поставки. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость газа в Европе упала более чем на десять процентов. На момент написания новости газ торгуется по цене 805 долларов за тысячу кубометров. Стоимость топлива начала снижаться во вторник, 9 ноября, после того как «Газпром» увеличил транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал-Европа» в 2,5 раза по сравнению с вечером понедельника, 8 ноября.

9 ноября «Газпром» сообщил, что план закачки газа в европейские хранилища утвержден и начал исполняться. В ноябре будут пополняться пять европейских подземных хранилищ. Объем запасов газа в Европе уже начал расти. В период 6-7 ноября в австрийское хранилище Haidach было закачано 8,1 миллиона кубометров газа, в немецкое хранилище Jemgum в Германии — 18 миллионов кубометров, в Rehden — 7,35 миллиона, в нидерландское Bergermeer — 17 миллионов.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» начать работы по закачке газа в европейские хранилища после заполнения российских. Глава компании Алексей Миллер в ответ заявил, что «Газпром» сможет поставлять дополнительные объемы газа с 8 ноября. Но в указанный день прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» полностью остановилась. На фоне опасений по поводу реализуемости обещаний «Газпрома» цены на газ на европейском энергорынке выросли.