«Газпром» пообещал переплатить Украине за поставки газа

Глава «Газпрома» Миллер: в 2021 году компания перевыполнит план по поставкам через Украину

В 2021 году план по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) будет перевыполнен. О таком обещании главы «Газпрома» Алексея Миллера пишет официальный Telergam-канал компании.

Контракт предусматривает поставки 40 миллиардов кубометров газа в течение 2021 года. За превышение этих объемов «Газпрому» надо платить дополнительно.

По состоянию на 12 ноября поставки идут в соответствии предоплаченными объемами, которые составляют 109 миллионов кубометров в сутки. Если до конца декабря такая ситуация не изменится, то по итогам года транзит достигнет 42 миллиарда кубометров.

«Газпром» весь текущий год регулярно бронировал дополнительные гарантированные мощности за дополнительную плату, однако с начала осени прекратил такую практику. Резкое падение объемов транзита совпало с энергетическим кризисом в Евросоюзе, напрямую связанным с дефицитом газа. Это обстоятельство позволило ряду экспертов говорить о причастности российской компании к проблеме.

С 9 ноября компания объявила о возобновлении закачки природного газа в собственные хранилища в Европе и представила план их пополнения. По словам Миллера, «Газпром» выполняет его и увеличил поставки.

Ранее в пятницу, 12 ноября, сообщалось, что крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии — начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки.