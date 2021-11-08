Украина подсчитала потери российского транзита газа

Транзит газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за десять месяцев текущего года составил 35,3 миллиарда кубометров. Подсчеты приводятся в сообщении на сайте «Оператора ГТС Украины».

В прошлом году за тот же период было прокачано порядка 45 миллиардов кубометров, то есть потери по объему в январе-октябре достигли 22 процентов.

По данным украинского предприятия, среднесуточный объем транспортировки в первые десять месяцев составляет 115,9 миллиона кубометров. Это больше, чем прописано в контракте (109 миллионов кубометров), но поставки шли неравномерно. Если в начале года «Газпром» постоянно выкупал дополнительные гарантированные мощности, то с сентября перестал участвовать в торгах.

С октября поставки, несмотря на энергетический кризис в Европе, идут даже в меньшем объеме, чем прописано в контракте, отметил оператор. Такие действия приводят к дополнительным потерям для российской компании, поскольку ей приходилось переплачивать в первую половину года, а во второй не заполнять выкупленные мощности.

По данным главы «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, в последние дни «Газпром» поставляет через Украину в Европу 88 миллионов кубометров, что на 54 процента выше уровня начала месяца.

Одной из главный причин снижения транзита через ГТС Украины стал новый контракт «Газпрома» с Венгрией, поставки по которому с 1 октября идут через «Турецкий поток».