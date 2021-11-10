«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до максимума

Транзит газа через Украину «Газпромом» вырос до 109,3 миллионов кубометров в сутки

«Газпром» продолжит наращивать транзит газа в Европу, заполняя свои подземные хранилища. Через Украину заявлен максимальный в рамках контрактных обязательств объем поставок, пишет РИА Новости.

Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России в совокупности составили 109,3 миллиона кубометров в сутки. Это соответствует максимальному контрактному объему транзитных мощностей, забронированных «Газпромом» на этот год. Днем ранее объем заявок вырос до 100,2 миллиона кубометров.

Поток газа также увеличился через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Поставки из Польши в Германию составляют около 1,2 миллиона кубометров в час, на ноябрь забронировано 1,3 миллиона кубометров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» с 8 ноября увеличить закачку газа в европейские ПХГ после того, как будут созданы достаточные запасы газа в России. План утвержден и начал исполняться. В ноябре будут пополняться пять европейских подземных хранилищ.