В Кремле отказались говорить о сокращении транзита газа через Белоруссию

Транзит газа через Белоруссию по газопроводу «Ямал-Европа» никак не связан с намечающимся вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», говорить о таком развитии событий нет оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова главы государства Владимира Путина об осложнении отношений с Минском, если тот решится перекрыть газ. Песков отказался подтвердить предположение, что такие слова означают принятие каких-то превентивных мер.

В субботу, 13 ноября, Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что не разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу. По его словам, в двух последних разговорах не было даже намека на такой поворот, так что эти слова стали неожиданностью.

Лукашенко предложил соседним государствам, Польше и странам Балтии подумать о возможности остановки транзита газа, если они, в ответ на миграционный кризис, захотят перекрыть границу.

В свою очередь глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель усомнился, что Минск в состоянии реализовать такую угрозу. Он уверен, что Россия не позволит Лукашенко пойти на такой шаг, потому что транзит для нее важен.