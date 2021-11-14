В Евросоюзе оценили угрозу Лукашенко перекрыть газ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газопровод.

О возможной приостановке поставки газа через Белоруссию он рассказал в эфире France 24.

«Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог [перекрыть подачу газа в Европу], он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», — оценил угрозу Лукашенко политик.

Ранее, 11 ноября, президент Белоруссии предупредил Европу, что может перекрыть трубопровод «Ямал-Европа» и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — подчеркнул Лукашенко.