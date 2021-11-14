Великобритания призвала страны Европы противостоять «Северному потоку-2»

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала европейские страны совместно противостоять строительству газопровода «Северный поток-2», которое официально завершилось еще в сентябре. Об этом она заявила в своей статье для газеты The Sunday Telegraph.

По ее словам, завершение проекта может подорвать европейскую безопасность, а также усилить контроль России над теми странами, которые зависят от ее поставок газа. Трасс отметила, что хочет, чтобы европейские друзья присоединилась к Великобритании. «Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода “Северный поток-2”», — подчеркнула министр иностранных дел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Соединенных Штатов ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». По словам украинского лидера, «газовый шантаж Европы» необходимо прекратить навсегда. Вместе с тем он поблагодарил палату представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит «Северный поток-2». «Обращаемся ко всем друзьям Украины и Америки в сенате США по поддержке такой нормы и на уровне сената», — написал Зеленский.

