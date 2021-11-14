Британия заявила о причастности России к ситуации на польско-белорусской границе

По словам главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, Россия имеет отношение к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом она написала в колонке, опубликованной в газете The Sunday Telegraph, сообщает ТАСС.

«Россия должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог», — утверждает Трасс. По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко использует отчаявшихся мигрантов как пешек в попытке создать нестабильность. Элизабет Трасс считает, что Лукашенко «цепляется за власть, не обращая внимания на гуманитарные последствия».

Глава МИД также подчеркнула готовность британских военнослужащих помочь польским властям.

Ранее президент России Владимир Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе. По словам российского лидера, ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами.