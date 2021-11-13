Президент России Владимир Путин назвал причины миграционного кризиса в Европе. По словам российского лидера, ситуация на белорусско-польской границе обусловлена военными и экономическими факторами. Об этом он рассказал в интервью ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину, передает Telegram-канал «Вести».

Во-первых, отметил Путин, проблема с мигрантами на границе Белоруссии вызвана участием в операциях на Ближнем Востоке. Кроме того, не последнюю роль в сложившейся ситуации сыграли высокие соцпособия в странах Европейского союза (ЕС).

«Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами», — подчеркнул президент.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября после того, как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Уже 13 ноября около 100 мигрантов прорвались на территорию Польши. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной. Ранее в МИД России назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за ситуации с мигрантами.