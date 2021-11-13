В МИД России назвали абсурдными обвинения в адрес России из-за беженцев

Россия считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, передает ТАСС.

«Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — отметил он. При этом закрываются глаза на то, что творится в отношении самих мигрантов, считает Лукьянцев.

Дипломат добавил, что не надо искать виноватых там, где их нет. Он называл главными гуманитарные вопросы, которые следует решать в двухстороннем порядке. Уполномоченный МИД добавил, что несмотря на обвинения, представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез «отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие» с правоохранительными органами Белоруссии.

«Стягиваются и вооруженные формирования, роются рвы, возводятся стены и натягивается колючая проволока, вызывает самые непривлекательные ассоциации, с которыми хотелось бы навсегда порвать», — сказал Лукьянцев.

Группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока 8 ноября собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, их было около трех-четырех тысяч человек.

При этом мигранты не намерены оставаться ни в Белоруссии, ни в Польше. Большинство из них хотят попасть в Германию или Великобританию, где их якобы ожидают родственники. Ни одна из стран ЕС пока не высказала желания принять к себе беженцев.