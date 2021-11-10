Застрявшие в Белоруссии мигранты назвали стоимость билета до польской границы

Граждане стран Ближнего Востока и Африки раскрыли стоимость их пути до границы Белоруссии и Польши. По их словам, им пришлось отдать по 4-5 тысяч евро, чтобы в итоге все равно оказаться у забора с колючей проволокой. Цену билета они назвали корреспонденту РИА Новости.

Мигранты, прибывающие в Минск из аэропортов Анкары, Стамбула, Багдада и Дубая, платят деньги не только за перелет, но и за оформление белорусской визы. Кроме того, приличную цену стоит проживание в отелях, однако в конце концов людей выгоняют на улицу.

«Я заплатил за оформление виз для всех родственников: для себя, мамы, жены и брата — по 2600 долларов за каждого. Это за визу, медицинскую страховку и, как сказали в компании, за две недели проживания в гостинице. Но на третий день в отеле нам сказали, что срок нашего проживания закончился», — рассказал один из мигрантов.

Чтобы добраться до аэропорта вылета, беженцам также нужны средства. В частности, курдам из района боевых действий в Сирии или Северного Ирака нужно преодолеть более 600 километров. Часто людям приходится пересекать границы стран или блокпосты боевиков.

Ранее мигранты рассказали, что не намерены оставаться ни в Белоруссии, ни в Польше. Большинство из них желают попасть в Германию или Британию, где их якобы ожидают родственники. Ни одна из стран Европейского союза пока не высказала желания принять к себе растущую толпу беженцев. К этому моменту известно, что на белорусско-польской границе находятся более трех тысяч человек.